Flere kommuner styrker skolebibliotekene

– Å kunne lese godt er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Derfor er det viktig at vi styrker skolebibliotekene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen opplyser at målet med tilskuddet er at skolebiblioteket skal være en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag.

Midlene skal også bidra til å styrke arbeidet med lesestimulering og skape et inkluderende arena, som tar hensyn til de ulike forutsetningene til barn og unge.

I tillegg skal tilskuddet støtte arbeidet med at skolebibliotekene blir brukt i opplæringen og dermed bidrar til å nå målene i læreplanverket.

I alt gir regjeringa gir 17,1 millioner kroner til 26 kommuner som har søkt om tilskudd for å styrke skolebibliotek.