Statkraft bøtelagt for graving i nasjonalpark

Forelegget er også for brudd på forskriften for nasjonalparken, melder NRK.

Bakgrunnen for forelegget er at selskapet ikke var tilstrekkelig aktsomme da de startet arbeid innenfor nasjonalparkgrensen uten å ha tillatelse til dette, skriver politiadvokat Kjell Linge Tomren til kanalen. Arbeidet ble gjort for å drive flomsikring langs Fåbergstølselvi i Luster kommune.

Gravingen skjedde våren 2019, og Statkraft la seg da flate for å ha gjort gravearbeid innenfor grensen uten tillatelse.