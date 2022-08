Tre år siden angrepet på Al-Noor-moskeen: – Vi må bekjempe lukkethet og hat

– Hver dag i vårt liv er en påminnelse om angrepet vi opplevde her, og det grusomme som skjedde med Johanne, sa Imam Syed Mohammed Ashraf da han åpnet minneseremonien.

Det er tre år siden Philip Manshaus skjøt og drepte sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i deres barndomshjem på Eiksmarka øst i Bærum. Deretter kjørte han til Al-Noor-moskeen og gjennomførte et terrorangrep.

Kulehullene på veggene er i dag gjemt bak store plater, men likevel umiskjennelige.

– Noen få som ønsker å skape frykt

– Vårt ønske er å skape fred mellom mennesker og samfunn. Det ønsker de fleste muslimer, men det er alltid noen få som ønsker å skape frykt og skade andre, fortsatte Ashraf, med klar henvisning til Oslo-skytingen tidligere i sommer.

Samtidig trakk han paralleller mellom det angrepet, terroren mot Al-Noor og 22. juli, samt Kongsberg-drapene, som eksempler på hat og utenforskap som må bekjempes.

– Vi må bekjempe denne lukketheten og hatet med åpenhet og forståelse, spesielt mot unge mennesker, sa Henrik Syse, styreleder for Stiftelsen 10. august.

Bygge broer og forståelse

Manshaus var motivert av høyreekstremt og radikalt tankegods og hadde som mål å skyte muslimer i moskeen. Alle talene underbygget viktigheten av å bygge broer og forståelse mellom mennesker og ulike samfunn, for å hindre utenforskap.

Syse ledet også forsamlingen i ett minutts stillhet for Johanne, med moren Ellen Ihle-Hansen til stede på første benk.

– For meg er det veldig viktig med tanke på å kunne markere dette sammen med moskeen. Vi opplevde jo denne dagen sammen når det skjedde, så jeg er veldig takknemlig for at moskeen åpner dørene og vil markere sammen med oss. Og at det er flere som er med på markeringen, det er fint, sa hun til NTB.

– Ekstra sterkt fordi jeg vet hva det koster

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) understreket i sin tale hvor viktig det er å minnes det som skjedde 10. august og å være bevisst på problematikken rundt om i samfunnet.

– Dette er et sted å snakke sammen for å sette ord på det som er vanskelig, og det som har vært vanskelig. Men også for å se framover sammen og finne ut hvordan vi felles kan bekjempe ekstreme holdninger som kan føre til ekstreme handlinger, sa hun til NTB.

– Du var selv på Utøya for elleve år siden og har opplevd terror nært på. Hvordan preger det deg på en slik markering?

– Jeg synes det er veldig sterkt, og det er kanskje litt ekstra sterkt fordi jeg vet at det koster å snakke om det. Da er det ekstra fint å se at det er så mange som vil gjøre det, både foreldrene til Johanne og de som var her i moskeen, men også at det er så mange som møter opp for å lytte og være med på samtalen. Jeg synes det er veldig fint, sa Brenna.

Angrepet i Oslo har gjort inntrykk

Talsmann for Al-Noor-moskeen Waheed Ahmed sier at i løpet av de tre årene som har gått, opplever han en bedre forståelse i samfunnet for at det fins ytterpunkter der ute. Skytingen i Oslo i juni vekket også til live gamle minner.

– Vi var godt på vei tilbake, til at ting skulle bli bedre. Så skjedde angrepet under pride, og det har ført til at folk igjen er redde for at sånne ting skal skje, sa Ahmed til NTB.

Han tror ikke at angrepet i juni vil føre til ytterligere splittelse i samfunnet, men frykter noen kan bruke det til å skape fordommer og frykt.

– Det fins jo dem som ønsker å bruke dette i sin favør til å rekruttere nye til å gjøre slike angrep. Det er det som er skremmende.