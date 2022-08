– Det fremstår som at to gjerningspersoner har overfalt to fornærmede. En av dem er kjørt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende, skader. Den andre har vi kontakt med, han er uskadd, bekrefter operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB i 18-tiden.

De involverte er alle menn i 20-årene og har trolig kjennskap til hverandre fra før, ifølge politiet.

– En av hypotesene som står sterkest, er at partene har en form for kjennskap til hverandre fra før, uten at jeg kan si noe nærmere om hva slags kjennskap det er snakk om, sier Hekkelstrand.

Store ressurser

Litt før klokken 17 fortalte politiet til NTB at de fortsatt var i området rundt åstedet med mange patruljer.

– Vi har hentet inn informasjon fra mange vitner og nærmer oss informasjon om gjerningspersonen, sa operasjonslederen da.

Ingen er pågrepet etter hendelsen.

Ukjent våpen

Det er ikke kjent hvilket våpen som ble brukt mot den skadde mannen, men han har det som framstår som stikk- eller slagskader. Han var bevisst da han ble sendt til sykehus, men skadene betegnes som alvorlige.

– Vi har snakket litt med fornærmede og vitner, som har gitt oss en bedre forståelse av hendelsesforløpet, forteller Hekkelstrand.

Politiet meldte først om hendelsen ca. klokken 16.30.

– Vi er på Grønland etter melding om en voldsepisode. Vi er i området med mange patruljer. I tillegg søker vi i nærområdet, samtidig som vi jobber med informasjon fra vitner, tvitret politiet da.