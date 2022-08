Sammen med resten av Østlandet og Sørlandet er det festivalpublikummet på Øyafestivalen som kan nyte en sjeldent fin og varm augusthelg.

På lørdag ventes noen lette skyer på morgenen. Været letter gradvis og nå lørdagsartistene er i gang har det blitt varmt.

Godværet holder seg

– Lørdag ettermiddag kan de som er på Øyafestivalen vente seg 28 grader og sol. Godværet holder seg over Østlandet og Sørlandet. I Kristiansand venter vi 25 varmegrader på samme tid. Ikke fullt så varmt, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill til NTB.

Hun forsikrer om at opptakten til festivalhelga er nesten like bra på Øst- og Sørlandet. Oppskriften for å tyde helgeværet er følgende: Jo lenger sør i landet du kommer, desto varmere blir det og desto større sjanse for å få sol.

Mindre regn i nord

Både i Nord-Norge og på Vestlandet skal det blåse hardt inn mot helgen. I nord kommer også mye regn torsdag og fredag.

– Men til helga lysner det litt opp i Nord-Norge. Skylaget letner litt og det kan også komme litt regn. Men det vil være mye lettere regnbyger enn før helga, sier meteorologen.

På søndag skal været bli litt lettere i nord. Men ikke mer enn at det er meldt 10 grader som maksimumstemperatur i Tromsø.

I Trondheim skal det regne en del før oppholdet kommer lørdag. Da stiger temperaturen opp til 21 grader på søndag og 25 grader på mandag.

I Bergen venter meteorologene en tørr, men skyet helg der temperaturene varierer mellom 18 og 22 grader gjennom helgen.