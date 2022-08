Vipps kan ha avslørt overgriper

Tiltalte, en 31 år gammel mann bosatt på Jæren, skal ha overført totalt 13.950 kroner til 16 forskjellige jenter i alderen 13 til 17 år, skriver Stavanger Aftenblad.

Avisen er kjent med at 31-åringen, under avhør, har erkjent at hensikten var å kjøpe bilder eller filmer av jentene helt eller delvis avkledd. Ifølge tiltalen skal mannen også ved flere anledninger ha mottatt slikt materiale fra jenter han overførte penger til.

Overføringene ble gjort via Vipps, som varslet politiet. Økokrim fattet mistanke da de identifiserte et stort antall overføringer fra 31-åringen og til mindreårige jenter.

I tillegg til kjøp av overgrepsmateriale er 31-åringen tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester.

Tiltaltes forsvarer, advokat Helene Haugland, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Rettssaken starter i Sør-Rogaland tingrett i november.