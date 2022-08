500 griser brant inne på Jæren

Rundt 500 griser brant natt til onsdag inne etter at det begynte å brenne i et grisefjøs på Voll i Klepp kommune på Jæren. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.36 og mannskap fra tre brannstasjoner rykket ut.

– Da vi kom fram kort etter var bygningen overtent og nå har taket rast, så grisene må nok regnes som tapt, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning til NTB like før klokken 1 natt til onsdag. Han forklarer at de ikke kunne sende inn røykdykkere på grunn av brannen i taket.

Mann døde i utforkjøring nord for Larvik

En mann i begynnelsen av 20-årene mistet tirsdag kveld livet i en utforkjøring på fylkesvei 40, Lågendalsveien i Kvelde nord for Larvik. Mannen fra Larvik var alene i bilen og satt fastklemt etter utforkjøringen som politiet fikk melding om klokken 22.10.

– Han ble erklært død på stedet. Bilen kjørte av veien, gikk rundt og endte ute på et jorde, forteller operasjonsleder Erik Ullhaug Olsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Like mange trafikkdøde i år som i hele fjor

Så langt i år har 80 personer mistet livet i ulykker langs norske veier. Det er like mange som i hele 2021. Det 80. dødsfallet skjedde tirsdag kveld da en mann i 20-årene mistet livet i en utforkjøring i Larvik. Bare siden mai har 56 personer har omkommet i trafikken i Norge.

I 2020 mistet 93 personer livet i trafikkulykker i Norge. I 2018 og 2019 døde 108 personer hvert av årene.

Afghaner pågrepet for drap på muslimer i Albuquerque

Politiet i Albuquerque i USA har pågrepet en mann fra Afghanistan som er mistenkt for drapene på fire muslimer i byen det siste året.

Muhammad Syed (51) er siktet for to av drapene og har status som hovedmistenkt i etterforskningen av de to andre, opplyser politiet. Han kom til USA en gang de siste årene.

FBI beslagla telefonen til Trump-støttespiller i Kongressen

Kongressmannen Scott Perry sier at FBI har beslaglagt telefonen hans. Perry er en av Donald Trumps støttespillere i Kongressen.

Republikaneren er blant dem som granskes av komiteen som gransker stormingen av Kongressen i januar i fjor, da Trump-støttespillere gikk til angrep da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.