Turist hentet med redningshelikopter fra Haukelifjell

Vedkommende ble hentet ned etter han ikke klarte å komme seg ned fra fjellet på egen hånd, men er uskadd og i god form, bekrefter HRS i 20.30-tiden tirsdag.

– Det er snakk om en utenlandsk turist som har vært ute og gått i den norske fjellheimen, og som har valgt feil vei ned igjen fra fjellet og gått seg fast, sa redningsleder Edvard Middelton i Hovedredningssentralen til NTB tidligere på kvelden.

Vedkommende var derfor nødt til å få bistand til å komme seg ned igjen.

– Røde Kors ble kontaktet men konkluderte med at det var for bratt å ta seg til mannen til fots, og at de måtte ha tau. Derfor sendte vi redningshelikopter med to klatrere fra Norges Alpine Redningsgruppe for å få han ned, sa Middelton den gang.

Det var klarvær og flau vind i området. Vedkommende er en mann, og var på tur alene.