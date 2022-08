Dobbeltdrapet på Otta: To sakkyndige skal vurdere spørsmålet om tilregnelighet

Politiet i Innlandet bekrefter til NRK at det skal gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen, og at det er psykiater Terje Tørrissen og psykolog Monica Flermoen er oppnevnt som sakkyndige.

– Det er oppnevnt to sakkyndige som skal vurdere spørsmålet om tilregnelighet. De skal vurdere om siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket, det er det sentrale, sier politiadvokat Lars Rune Ringvik.

45-åringen som er siktet for drapene har en lengre historikk i helsevesenet.

Det var på kvelden 1. august at politiet mottok melding om knivstikking på Otta i Sel kommune. Den siktede ringte selv inn og varslet om hendelsen, noe et vitne også gjorde. Mannen ble så pågrepet like ved åstedet der ekteparet i 80-årene ble funnet drept.

Mannen ble sist uke varetektsfengsel i fire uker.