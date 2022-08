Frp: – Regjeringens strømtiltak er et slag i ansiktet

– Det er puslete og altfor svakt, sier stortingsrepresentant og medlem i energikomiteen Marius Nilsen (Frp) til VG.

Han er valgt inn på Stortinget fra Aust-Agder, ett av fylkene med høyest prispress på strøm. Fra 1. oktober skulle regjeringen dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime, i stedet for 80 prosent. Nå blir dette i stedet gjeldende fra 1. september.

Nilsen har regnet på de dyreste strømområdene NO1 og NO2, og ikke regnet med nettleie, som varierer mye. En gjennomsnittlig husstand som bruker 16.000 kWh i året vil da få dekket 317 kroner mer av sin strømregning.

– Dette er knapper og glansbilder. Dette hjelper lite. Regjeringen kom med noe så puslete som 317 kroner mer til husholdninger som har fått mangedoblet regningene, og ingenting konkret til næringslivet. Det er altfor svakt, sier Nilsen.

Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, mener kritikken fra Frp er «underlig».

– Når stønadsgraden øker til 90 prosent vil det hjelpe folk enda mer. At Frp forsøker å latterliggjøre det fremstår som ganske underlig.