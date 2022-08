Trumps hjem i Florida ransaket av FBI

USAs tidligere president Donald Trump raser mot justismyndighetene etter at hans hjem på Mar-a-Lago-eiendommen i Florida ble ransaket av FBI-agenter. Det skjer i etterforskningen av at det ble funnet graderte dokumenter der, som Trump skal ha tatt med seg etter at han gikk av som president.

– Dette er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter. Dette har aldri før skjedd med en president i USA, skriver Trump i en uttalelse.

Trump anklager FBI og justismyndighetene for å bruke rettsvesenet som et politisk våpen. Det gjør også Kevin McCarthy, som er Republikanernes minoritetsleder i Representantenes hus.

Taiwan startet militærøvelse

Taiwan innledet en militærøvelse med skarpe våpen der øystatens styrker skal øve på å forsvare seg mot Kina.

Det er frykt for krig på Taiwan etter at Kina reagerte kraftig på besøket fra den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi forrige uke. Hun lovte støtte til demokratibevegelsen på Taiwan.

Det fikk kineserne til å gå i gang med omfattende militærøvelser som omringet Taiwan. Øvelsene fortsetter denne uka. Det er stor frykt for at det vil skje en ulykke eller misforståelse under øvelsene, som kan utløse en krig.

Tre biler brant boligområde på Lørenskog

Tre biler ble ødelagt i en brann på en parkeringsplass i et boligområde på Skårer Lørenskog natt til tirsdag.

Operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt forteller til NTB at bilene trolig er påtent.

– Flere vitner har opplyst til oss at de har sett en eller to personer løpe fra stedet da bilene begynte å brenne. Vi ser etter dem, sier han.

Hastemøte om Gaza i Sikkerhetsrådet

FN-ambassadør Odd-Inge Kvalheim sa at Norge fordømmer all vold og angrep på sivile da han holdt innlegg i et hastemøte om konflikten på Gazastripen og i Israel i FNs sikkerhetsråd.

Norge var blant landene som tok til orde for møtet. Det ble ikke vedtatt en uttalelse eller resolusjon på møtet.

Mann i 60-årene døde i sykkelulykke på Kongsberg

En mann i 60-årene døde mandag kveld i det politiet antar er en sykkelulykke ved Funkelia på Kongsberg. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.57.

Mannen ble funnet ved siden sykkelen sin, og livreddende førstehjelp ble forsøkt, men livet sto ikke til å redde og mannen ble erklært død på stedet, opplyser Sørøst politidistrikt.