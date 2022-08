Årets kornhøst kan bli svært god

Vanligvis er ikke prognosene for årets kornhøst noe som fenger store lag av befolkningen, men etter at Russland gikk til angrep på Ukraina og det ble krig i Europas kornkammer, har både selvforsyningsgrad og kornavlinger blitt viktigere for flere.

– Jeg kan dessverre ikke styre været, men jeg er veldig glad for at vi fikk til et såpass godt jordbruksoppgjør for kornbøndene og at mange har tatt signalene våre og dyrket matkorn og fôrkorn. Nå er jeg skikkelig spent på de første prognosene for hele landet, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til Nationen.

Den første offisielle prognosen fra markedsregulator Felleskjøpet Agri kommer ikke før 16. august, men kornrådgiver Harald Solberg fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet kan røpe at han har meldt inn svært gode tall fra sin region.

Han har hentet inn tall fra 30 bønder på Hedmarken og i Østerdalen som dyrker korn på over 1.000 dekar hver. Samtlige melder om gode avlinger.

– Det ser ut til å bli et kjempegodt år i vårt distrikt, sier Solberg.