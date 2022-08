To ungdommer siktet for brann i Sandnes

– Vi har siktet to personer, en gutt og en jente, for brannen på Dale. Begge er under 18 år, men over den kriminelle lavalder. De siktede vil avhøres innen kort tid, sier politiadvokat Anna Øksnevad i Sørvest politidistrikt i en pressemelding mandag.

Det var den gamle idrettshallen og svømmehallen til gamle Dale psykiatriske sykehus i Sandnes som brant ned. Bygget var rivningsklart, og området rundt skulle utvikles, ifølge eieren. Ingen ble skadd i brannen.

Brannårsaken er ukjent, men politiet opplyser at de har foretatt en del vitneavhør i forbindelse med brannen og fortsetter etterforskningen av saken.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.37 lørdag kveld.