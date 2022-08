– Det har vært en frontkollisjon mellom en buss og en personbil, og dessverre er to personer som satt i personbilen bekreftet omkommet, sier innsatsleder Aina Eker til NTB på ulykkesstedet i Halden.

Politiet meldte om ulykken i Løkkebergkrysset på Svinesundsveien i Halden klokken 10.30.

– Det satt også tre personer til i bilen, og de er sendt til traumemottaket på Kalnes sykehus, sier Eker.

Vaktleder Arne Nurmi ved Øst 110-sentral sier til NRK at tre personer var fastklemt etter ulykken.

I bussen satt det to passasjerer i tillegg til sjåføren.

– Ingen av dem er fysisk skadd, men de er selvsagt preget av hendelsen, sier innsatsleder Eker.

Politiet har gjennomført avhør på stedet. Krimteknikere fra politiet er også på stedet, sammen med Statens havarikommisjon og ulykkesgruppa i Statens vegvesen.

Veistrekningen er en rett strekning med 70-sone. Ifølge Halden Arbeiderblad var det ulykker på veistrekningen også 21. og 22. juli i år.

Riksvei 204 er stengt i begge retninger ved ulykkesstedet. Vegtrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt en lengre periode, og at omkjøring er skiltet via fylkesvei 104 Torpumveien.