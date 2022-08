Statsministeren orienterer de parlamentariske lederne om strømsituasjonen

Mandag morgen tar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) imot de parlamentariske lederne på sitt kontor for å orientere om strømsituasjonen og hvordan regjeringen håndterer den. Søndag kveld gikk han ut med konkrete forslag som vil bli fremmet omgående. det altoverskyggende spørsmålet i så måte, er om han med forslagene klarer å stanse opposisjonens plan om å instruere regjeringen.

Støre videre til partene i arbeidslivet

Ikke før er statsministeren ferdig med opposisjonen på Stortinget, før han, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møter LO og NHO med omtrent samme agenda: Hvordan kan regjeringen avhjelpe den krisepregede kraftsituasjonen for deler av norsk næringsliv. Der i gården venter man en treffsikker ordning, som ikke lar seg misbruke.

Presidentskapet får foreløpig siste ord

Presidentskapet på Stortinget avgjør mandag formiddag om ferien skal avbrytes og Stortinget hasteinnkalles for å behandle strømtiltak, slik flere partier har krevd. Partiet Rødt fasthoder sitt forslag, til tross for at statsminister Jonas Gahr Støre søndag kveld la for dagen flere nye tiltak for å gjøre livet lettere for dem som sliter med høye strømpriser.

Vaksineprodusent legger fram resultat

Legemiddelselskapet Biontech, som er mest kjent for sin koronavaksine, offentliggjør sine resultater for 2. kvartal.

Ryan Giggs må møte i retten

Den tidligere Manchester United-legenden og Wales-treneren Ryan Giggs møter i retten i Manchester. Han er anklaget for å ha overfalt sin ekskjæreste og hennes søster. Rettssaken er berammet til å vare fram til 26. august.