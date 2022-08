Våpenhvilen i Israel og på Gaza ser ut til å bli overholdt

Våpenhvilen mellom Israel og den palestinske militsgruppen Islamsk hellig krig trådte i kraft klokka 22.30. Like etter bekreftet Israels hær at den angrep mål på Gazastripen som svar på angrep fra området tidligere.

Samtidig gikk luftvernsirenene sør i Israel. Times of Israel skriver at det 20 minutter etter våpenhvilen ble avfyrt minst en rakett nær byene Mivtahim og Sderot. Det er ikke meldt om skadde.

Men i timene etter at våpenhvilen trådte i kraft, ser det ut til at den overholdes, skriver avisa. Israels hær opplyser at sikkerhetsrestriksjonene for innbyggerne nær Gaza opprettholdes minst fram til mandag morgen.

Norge kan få asylsøkere fra Sverige

Kurdere i Sverige som frykter forfølgelse eller utlevering til Tyrkia, kan søke asyl i Norge, bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI).

Sverige og Finland gikk tidligere i år med på kravene til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Ifølge Tyrkia har Sverige gått med på å utlevere 73 personer som Tyrkia mener er terrorister.

Men svensk-tyrkiske kurdere kan få asyl i Norge, om de melder seg som asylsøkere, opplyser UDI til Klassekampen.

Zelenskyj utelukker forhandlinger hvis Russland holder folkeavstemninger

Hvis Russland holder folkeavstemninger i okkuperte områder om de skal bli del av Russland, blir det ingen forhandlinger, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Russiske styrker og deres allierte separatister holder store områder i Donbas-regionen øst i Ukraina og sør i landet. Okkupantstyresmaktene flere steder vil holde folkeavstemninger, lik den som var på Kreml før halvøya ble annektert av Russland

Forskere har laget syntetisk embryo

Israelske forskere har skapt et syntetisk embryo ved bruk av stamceller. Arbeidet kan i framtiden bli brukt til å dyrke fram organer.

Det er et museembryo forskerne ved Weizmann-instituttet i Rehovot har laget, skriver Haaretz. Et embryo er betegnelsen på et foster tidlig i svangerskapet, og det syntetiske embryoet er laget uten vergen egg, sperm eller en livmor.