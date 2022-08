Mann hentet opp av Akerselva – framstår alvorlig skadd

– Mannen var bevisstløs og fikk livreddende behandling av forbipasserende som fikk han opp av elva, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-Politiet til NTB.

Hekkelstrand forteller at etter politiets oppfatning ble mannen raskt hentet opp av vannet, og at det ikke er snakk om en drukningsulykke i og med at vannstanden på stedet er lav. Mannen fikk alvorlige hodeskader i forbindelse med fallet.

– Vitneopplysninger tilsier at mannen har mistet balansen og falt uti vannet mens han urinerte ved elvebredden, skriver politiet.