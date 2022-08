Ifølge Europower viser tall fra Nord Pool at strømprisen i Oslo-området og Bergens-regionen for hele døgnet mandag blir 2,73 kroner per kilowattime. Den laveste prisen blir 2,36 kroner klokken 3, og den høyeste prisen blir 3,34 kroner klokken 8.

Sør i Vestland, i Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold er strømprisene fortsatt landets høyeste. Toppen blir nådd klokka 19 mandag, med en pris på 4,35 kroner per kilowattime.

Prisen fra Nord Pool er ren kraftpris og omfatter ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Rekorden for strømprisen på en sommerdag kommer samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal møte de parlamentariske lederne på Stortinget i et hastemøte om strømsituasjonen.