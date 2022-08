Solberg vil ha flere nye veier for å få ned antallet dødsulykker

Antallet dødsulykker på norske veier så langt i år bekymrer politikerne, og Statens vegvesen jobber med tiltak. Ett av dem er å sette ned fartsgrenser.

Solberg vil ha mer veibygging, sier hun til VG.

– Det vi hører fra regjeringen nå, er at de skal nedjustere veiprosjekter over hele Norge. Det er jeg ikke sikker på at kommer til å bety like trygg vei, sier Solberg.

Hun viser til at bygging av nye motorveier har fått ned antall ulykker på strekninger som den mellom Kristiansand og Grimstad.

– Det har nesten ikke vært ulykker etter at veiene ble utbedret til firefelts motorveistandard med atskilte kjøreretninger, sier Solberg.