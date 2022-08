Naboer til Mathallen og Fisketorget i Bergen sentrum forteller til Bergens Tidende at det jevnlig sprer seg en stank av gammel sjømat og matrester fra en avfallskonteiner.

Pål Eide Hansen som driver turistskipet Eric Bloodaxe, sier at turister blir skremt av lukta.

– Jeg ser folk komme bort her og så bare løpe igjen, fordi det stinker så fælt. Selv står vi her flere timer for dagen og selger billetter, sier Hansen.

Lukten gjør arbeidsplassen utrivelig. Matroser er blitt dårlige og har gått hjem fra jobb på grunn av søppelstanken, forteller Hansen.

Rutinene på Torget er at søppelet skal kildesorteres. Bymiljøetaten i Bergen mener det er uvedkommende som kaster søppel i konteineren, men Hansen sier videoer viser torgansatte som kaster matavfall.

– Jeg kan ikke bekrefte at det er ansatte som har gjort dette, men menneskelig svikt skjer. Det er veldig mange ansatte på Fisketorget og i Mathallen, sier rådgiver Mette Rekk Alsager i Bymiljøetaten.

Kommunen opplyser at det blir et nytt søppelsystem neste sommer.