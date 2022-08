Advokat slår alarm om politiets bevissikring

Ifølge Aftenposten er det lite kontroll over bevisene ,og de kan bli fysisk ødelagt eller forvitre.

– Det er som å kaste bevis på sjøen. Å kaste faktiske bevis på sjøen blir man straffet for, men ingen forstår at dette er akkurat det samme, sier forsvarsadvokat Sjødin til Aftenposten.

Han har gjort seg bemerket i gjenopptakelsessakene til Baneheia-dømte Viggo Kristiansen og fetteren som ble frikjent, men dømt til å betale erstatning for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Med rutinene politiet har for å ivareta bevis nå, kan man ikke stole på verken politiet eller domstolene, sier Sjødin.

Politiforum skriver at 500.000 bevisenheter fra tidligere straffesaker kan forvitre. Flere av bevisene ligger lagret på CD-er, DVD-er og minnepenner på lager.

Arkivverket har i flere tilsynsrapporter skrevet at politiet ikke har gode nok rutiner for oppbevaring av digitalt materiale. Politiet opplyser at de er kjent med utfordringene, og jobber med dette.