Fregatt med motortrøbbel i Grimstadfjorden i Bergen

Vest politidistrikt meldte at KNM Thor Heyerdahl hadde tekniske problemer med fremdriftsmaskineriet i Grimstadfjorden.

– Ingen dramatikk, og ingen fare for skip, mannskap, andre eller miljø. Sleperessurser er på stedet for å bistå, melder politiet på Twitter.

Kort tid etter opplyste kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende at skipet ble fortøyd i en bøye i fjorden, og at det like etter gikk for egen maskin mot land.

– Vi antar at noe har kommet inn i inntaket til baugthrusterne (sidepropeller, journ.anm.) og stoppet dem. Det er fortsatt mange andre båter i området for å hjelpe Thor Heyerdal til land, sier hun.

KNM Thor Heyerdahl var den siste av fem nye fregatter som ble levert til Sjøforsvaret i perioden 2006–2011. Blant fregattene var KNM Helge Ingstad, som ble totalskadd i en kollisjon med et tankskip i 2018.