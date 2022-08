– Vi får for eksempel ikke ansatt flere, jeg er heller redd for det motsatte. Hvis det fortsetter sånn, frykter jeg at noen må gå, sier Brubakken til Kragerø Blad Vestmar.

Han forteller at slakteriet tidligere betalte 10.000 kroner i måneden i strøm, nå får de regninger på 50.000 kroner.

Brubakken ønsker seg en strømstøtte som ligner på den som ble innført for privatpersoner i vinter. Slakteriet har et stort behov for strøm.

– Vi trenger kjølerom, fryserom, kjøledisker, kverner og hakker, og vi får ikke produsert noe uten varme, forteller han.