Pilotene stemmer over SAS-avtalen

Ved midnatt gikk fristen for uravstemningen over tariffavtalen mellom SAS og pilotene ut. Det hardt prøvede selskapet kan bli rammet av nok en storstreik. De norske pilotene vil offentliggjøre utfallet av uravstemningen her lørdag. Fristen for uravstemningen er den samme i alle de tre landene, men det er uklart når og hvordan Sverige og Danmark vil offentliggjøre sine resultater.

Årets prideparade i Stockholm

Tidlig lørdag ettermiddag går årets prideparade av stabelen i Sveriges hovedstad, Stockholm. Paraden er den største i Skandinavia, med rundt 50.000 deltakere og anslagsvis en halv million mennesker som publikum langs den 4,5 kilometer lange ruten. «Det blir en gledesfylt og fargeglad manifestasjon av kjærlighet for menneskerettighetene og en demonstrasjon for alles rett til å elske og være den man vil», skriver arrangøren på sine nettsider.

Diamond League i Polen

Chorzów i Polen har tatt over helgas Diamond League-stevne, det niende av tolv stevner, for Kina. Stevnet, som samler noen av verden største friidrettstjerner, er det største av slag som er blitt arrangert i Polen. Hekkeløpet må imidlertid gå uten den norske stjernen, Karsten Warholm, som droppe all Diamond League-deltakelse etter lårskaden. han er tilbake i konkurranse til EM neste helg.

Endelig klart for Premier League

Den engelske eliteserien tjuvstartet med én kamp fredag kveld, der Martin Ødegård debuterte med kapteinsbindet for Arsenal. Lørdag blir det avspark flere steder på balløya når 1. runde går av stabelen med en rekke kamper. Blant annet Møter Liverpool Fulham borte, Everton tar imot Chelsea og Tottenham møter Southampton hjemme.

Siste Norway Cup-dag

Det er flere finaler i Norway Cup på avslutningsdagen for årets turnering.