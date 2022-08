– Det dreier seg om ammunisjon av forskjellig kaliber, blant annet betydelige mengder 7,62 og 5,56, som er kaliber for standard militær ammunisjon, sier politiadvokat Martha Mürer Bakken ved Troms politidistrikt til Forsvarets forum.

Det var 27. juli at det brant i et uthus i Sørbotn i Troms. Da brannen var slukket, viste det seg at det ble oppbevart store mengder ammunisjon og våpen ulovlig der. Nå har politiet opprettet sak mot mannen i 70-årene.

– Den siktede har gitt en foreløpig forklaring på når og hvordan han har fått tak i ammunisjonen, men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner rundt dette, sier Bakken.