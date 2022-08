Foreldrepar siktet etter at baby døde

Babyen mistet livet for en uke siden, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding fredag. Barnet er obdusert ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport fra sykehuset, men jeg ønsker ikke å gå nærmere i detalj om innholdet, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt, som leder etterforskningen.

De siktede ble fredag framstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett. Barnets far ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Politiet har begjært det samme for moren, men en avgjørelse foreligger først senere i ettermiddag.

De siktede ble pågrepet av politiet onsdag kveld, og har blitt bistått av advokat Sjur Engelsen Lange og advokat Axel Lange både i politiavhørene og under rettsmøtet i tingretten fredag.

Sjur Engelsen Lange er advokaten til den siktede faren, og sier til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld for hendelsen. Han legger til at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Morens advokat Axel Lange sier den siktede moren ikke erkjenner straffskyld i saken, og at hun samarbeider med politiet.

– Vi har hatt et avhør som begynte i går og ble avsluttet i dag, sier Lange.

Politiadvokat Ulstein sier etterforskningen er i innledningsfasen, og at siktelsen mot de to er foreløpig. Kripos bistår Møre og Romsdal politidistrikt i etterforskningen.