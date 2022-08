– Hvis regjeringen nå innfører makspris på strøm for et ubegrenset forbruk, vil det føre til økt forbruk, noe som kan skape en virkelig krise med energimangel til vinteren, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

De er enige i at det må innføres tiltak fra regjeringen rettet mot energikrisen, men oppfordrer til sparing framfor reduserte priser.

– Den beste løsningen er å gi strømstøtte for et begrenset forbruk og heller satse på å få strømforbruket kraftig ned gjennom energieffektivisering og sparing. Det er det som er best for natur, grønn omstilling og lommeboka på sikt, sier Gulowsen.