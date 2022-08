Hurtigruteskip har løsnet etter grunnstøting

– Jeg er glad for at skipet har kommet seg trygt løs og at det ser ut til at situasjonen har løst seg bra. Nå skal skipet til verft for å utbedre de mindre skadene. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt og samarbeidet godt gjennom dagen, både på og av skipet, sier Gerry Larsson-Fedde, leder for marine operasjoner i Hurtigruten Norge i en oppdatering.

MS Richard With løsnet fra grunn med høyvannet. Skipet vil seile til verft for reparasjoner.

Grunnstøtte

Like før klokka 9 mistet Hurtigruteskipet fart og grunnstøtte i Steinsundet ytterst i Sognefjorden, ifølge data fra Kystverket.

Ingen ble skadd, og det er ikke rapportert om at skipet tar inn vann, opplyste Anja Bakken i Hovedredningssentralen (HRS) til NTB tidligere i dag.

Skadeomfanget er begrenset, med en mindre skade på skipets bulb og fremre ballasttank. Det er ikke påvist noen lekkasje av miljøskadelig materiale fra skipet, skrev Hurtigruten rundt klokken 14.30.

Hurtigruteskipet var på vei til Bergen etter et opphold på Myklebust Verft på Gurskøy på Sunnmøre. Om bord var et mannskap på 53, i tillegg til 14 personer som gjorde etterarbeid fra verftsoppholdet.

Systemfeil

Årsaken til at MS Richard With grunnstøtte var en teknisk systemfeil som førte til at skipet midlertidig mistet styring.

– Det var aldri noen fare for liv og helse. Situasjonen kom raskt under kontroll, fortalte pressekontakt Martin Henriksen i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

Arbeidet på stedet ble ledet fra Kystvaktskipet KV Bergen.

MS Richard With ble bygget i 1993 og har en kapasitet på 590 passasjerer. Det er 122 meter langt og 23 meter bredt. Skipet er oppkalt etter Hurtigrutens grunnlegger.