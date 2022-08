Rødt vil ta grep for å motarbeide dyre leiepriser – Høyre er skeptiske

– Vi lever i en tid der alt blir dyrere: Strøm, mat og drivstoff. Samtidig opplever vi at folk blir robbet på boligmarkedet. Når det nå har vært en økning på seks prosent, blir det ekstremt dyrt, sier Tobias Drevland Lund i Rødt til VG.

Etterspørselen på utleieboliger er ekstremt høyt i de store byene. I tillegg har konsumprisindeksen (KPI) økt med 6,3 prosent, det høyeste nivået siden 1988.

– Vi kan eventuelt se på muligheten for å sette et tak på hvor mye man kan øke leia. Vi foreslår 2,5 prosent. Dette er helt ekstraordinære tider, sier Drevdal.

Det er derimot Høyre uenige i. De tror et slikt forslag tvert imot vil skape enda større problemer.

– I Danmark så man at folk betaler hundretusener under bordet i forkant, mens i USA ser man at det resulterer i forfall av bygninger og utleieenheter, sier Mahmoud Farahmand i Høyre til VG.

Han mener at Rødts forslag om en maksgrense på 2,5 prosent er en dårlig idé.

– Da ender du opp i samme problemstilling, der noen er villig til å betale mer. Disse pengene betales under bordet og vi får svarte penger i systemet, sier Farahmand, som mener flere utleieboliger er løsningen på problemet.

Rødt har varslet at de vil stille forslag i Stortinget til høsten.