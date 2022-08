Nedgang på Oslo Børs fra start

Norwegian-aksjene steg med 4,28 prosent fra børsåpning etter at det ble kjent at flyselskapet i juli hadde sitt høyeste antall reisende siden før pandemien. Torsdag morgen er Norwegian den tredje mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Like bra går det derimot ikke med oljeprisen som fortsetter å synke på morgenkvisten. Prisen for et fat nordsjøolje ligger torsdag morgen på 96,7 dollar fatet.

De fire mest omsatte aksjene utenom Norwegian, synker på Oslo Børs fra start: Equinor (-2,47), Aker BP (-2,76), Vår Energi (-2,11) og Rec Silicon med (-2,10).

På Europa-børsene starter dagen nokså bra. DAX 30-indeksen i Frankfurt har en oppgang på 0,65 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris stiger med 0,47 prosent og FTSE 100-indeksen i London stiger med minimale 0,03 prosent.