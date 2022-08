AUF åpner årets sommerleir på Utøya

I formiddag åpner AUF-leder Astrid Hoem ungdomspartiets årlige sommerleir på Utøya, men aller mest spenning knytter det seg kanskje til Jens Stoltenbergs tale til ungdommen. Den tidligere statsministeren og Ap-lederen skal blant annet snakke om viktigheten av Nato, samt om krigen i Ukraina. Før dagen er omme har også kulturminister Anette Trettebergstuen holdt tale og deltatt i prideparade.

Norwegian legger fram trafikktall for juli

Flyselskapet Norwegian er inne i en oppadgående trend blant investorene på Oslo Børs. I dag blir det klart om også passasjerene velger Norwegian, når selskapet legger fram sine trafikktall for juli. Tallene kommer trolig til å bli sterkt preget av at selskapets viktigste konkurrent, SAS, var rammet av streik store deler av måneden.

Kina starter omfattende militærøvelse rundt Taiwan

Kina innleder i dag en omfattende militærøvelse både utenfor og innenfor Taiwans territorialfarvann. Øvelsen skal pågå til søndag og blir oppfattet som en tydelig motstandsmarkering mot besøket Nancy Pelosi avla i Taipei nylig. G7-landene fordømmer Kinas militærøvelser i farvannet rundt Taiwan og sa onsdag at slike handlinger ikke kan rettferdiggjøres. Pelosi fortsetter sin rundreise i Asia og skal etter planen besøke Sør-Korea og Japan.

Bank of England med rentebeslutning

I juni satte den engelske sentralbanken opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. I ettermiddag kan det være duket for nok en renteheving, slik en rekke toneangivende handelspartnere har gjort de siste månedene. Over store deler av verden har inflasjonen steget til høye nivåer, blant annet som følge av gjenåpningen av økonomien, krisetiltak under pandemien, problemer med forsyningskjedene og krigen i Ukraina. Mange sentralbanker er i ferd med å øke rentene for å bremse prisveksten.

Nye atomsamtaler i Wien

Atomforhandlingene mellom Iran og stormaktene gjenopptas i Wien, etter at forhandlingene med USA strandet for en drøy måned uten resultat. Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Landene har i flere omganger forsøkt å reforhandle denne avtalen, som gikk ut på at Iran skulle begrense anrikning uran i bytte mot at økonomiske sanksjoner mot Iran ble opphevet.

Nå skal langløperne til pers under Blink Classics

Skistjernene legger ut på årets langløp under Blink-festivalen i Ålgård. Blant annet skal verdensmesterne Sjur Røthe og Hans Christer Holund, samt OL-gullvinner Simen Hegstad Krüger prøve seg mot den britiske favoritten Andrew Musgrave og franske Maurice Manificat under det 52 kilometer lange rulleskiløpet. På damesiden stiller blant annet den svenske verdensmesteren og OL-bronsevinneren Ebba Andersson, den tyske verdensmesteren og OL-sølvvinneren Victoria Carl og sveitsiske Nadine Fähndrich. Også flere av de store langløpslagene, som Team Lager 157, Team Ragde Charge og Team XPND Fuel of Norway, stiller med lag under Blink Classics.