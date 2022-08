Direktorat setter i gang tilsyn med barnehager i storkjede

Ifølge Klassekampen kommer tilsynet etter at Kunnskapsdepartementet tidligere i år mottok et varsel fra Viceroy Research. Der hevdes det å være uregelmessigheter ved Læringsverkstedets avtale om salg av barnehageeiendommer til det svenske selskapet SBB – og avtalen om å leie eiendommene tilbake.

I en epost til Klassekampen forteller økonomidirektør Atle Hørlyk i Læringsverkstedet at de ser det som uproblematisk at direktoratet gjennomfører tilsynene.

– Vi ser på tilsynet av disse tre barnehagene på samme måte som våre andre tilsyn og at dette er en helt naturlig del av vår interaksjon med regulerende myndigheter. Vi frykter på ingen måte konsekvensene av tilsynet, skriver han.

Læringsverkstedet har i et svar til departementet vist til at Viceroy er et investeringsselskap som tjener på såkalt shorthandel og har interesse av å skape uro som senker aksjekursen.