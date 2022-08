– Det var to kajakker som var i vannet, mens flere personer fulgte langs elva. Kriseteam er varslet for å ta hånd om de som har vært til stede under ulykken, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Omstendighetene rundt hendelsen er ukjent, men politiet opplyser til NRK at tilstanden til kajakkpadleren er kritisk.