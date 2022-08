Otta-siktede avhørt i dag – vil ikke svare på skyldspørsmålet

Det melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Politiet har gjennomført avhør av siktede i dag. Vi går ikke inn på hva siktede har forklart. Siktede ønsker ikke å ta stilling til spørsmålet om han erkjenner straffskyld for å ha begått drapene, skriver politiet.

De opplyser videre at de avdøde ble obdusert onsdag, og at politiet avventer rapporter fra rettsmedisin.

Påtalemyndigheten arbeider med å oppnevne sakkyndige for å foreta rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

Det var klokken 18.10 mandag politiet fikk to uavhengige meldinger om knivstikking i et boligkompleks på Otta. I tillegg til et vitne, var det den antatte gjerningsmannen som meldte fra om at to personer var knivstukket. De to drepte var et eldre ektepar i 80-årene.

Politiet jobber fortsatt med å etterforske saken.

– Det er mange etterforskningsskritt som utføres parallelt nå og det er mange som arbeider med saken. Det skal skrives rapporter fra åstedsundersøkelser og vitneavhør pågår. Vi ber om forståelse for at vi av hensyn til etterforskningen ikke kan gå inn på detaljer fra saken, melder politiet.