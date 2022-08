Pelosi på Taiwan: Vi kommer i fred

Kongressleder Nancy Pelosi sier at hun kom til Taiwan på søken etter fred i regionen. Besøket har vakt raseri i Kina, som oppfatter Taiwan som en del av sitt territorium og ser på besøket som en grov provokasjon.

– Vi kommer til Taiwan i vennskap, vi kommer til regionen i fred, sa Pelosi i sitt møte visepresidenten i Taiwans nasjonalforsamling, Tsai Chi-chang. Samtidig har Kina innkalt USAs ambassadør på teppet for å klage.

Kansas beskytter retten til abort

Velgerne i den konservative delstaten Kansas har stemt for å beholde kvinners rett til abort i staten. Resultatet er en betydelig seier for tilhengerne av kvinners rett til abort etter at en rekke stater de siste ukene har innført forbud.

Avstemningen blir sett på som en målestokk på hvor utbredt liberale og moderate velgeres motstand mot abortforbudene er. Meningsmålinger i USA viser at et flertall av befolkningen er for at abort skal være lovlig.

Mexicos ekspresident etterforskes

Mexicos riksadvokat har innledet etterforskning av landets forrige president Enrique Peña Nieto for korrupsjon og hvitvasking av millioner av dollar.

Etterforskningen starter etter at Mexicos etat for hvitvasking av penger for noen uker siden anklaget ham for å ha fått millioner av dollar som kan ha ulovlig opprinnelse. Peña Nieto var Mexicos president fra 2010 til 2018. Han bor nå i Spania og hevder på Twitter at pengene var anskaffet på lovlig vis.

Lastebil rev med seg 100 meter autovern

En lastebil har kjørt i autovernet på E18 ved Grimstadporten. Ingen er skadd, men autovernet på stedet er ødelagt. Agder politidistrikt fikk melding om hendelsen rett før klokka 3.

– Lastebil har kjørt i autovernet på vestsiden av Grimstadporten. Ingen personskade, men cirka 100 meter av autovernet er ødelagt og ligger ut i veibanen, melder operasjonssentralen.

Rødt ber Stortinget overstyre regjeringen

Marie Sneve Martinussen vil at Stortinget skal sørge for å gi ordførerne på Sørlandet og i Rogaland de kraftfulle strømtiltakene de ber om. Utspillet fra Rødt-nestlederen kom seint i går kveld etter at regjeringen på et møte ikke kunne love ordførerne noe.

– Når regjeringen ikke kan love ordførerne kraftfulle tiltak, må Stortinget selv ta grep. Stortinget må gi dem tiltakene de etterspør, sier Martinussen, som blant annet mener at det må bety krav til kraftprodusentene om ikke å tappe magasinene for eksport.

Savnet multeplukker funnet

En mann i 70-årene er funnet i god behold i Søndre Land i Innlandet fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med en multetur. Leteaksjonen ble satt i gang i 18-tiden i går, og klokka 1.40 i natt ble mannen funnet.

– Savnet multeplukker er funnet, hadde kommet seg til vei og fått kontakt med en bilist. I god behold, melder operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt.

«Livløs mann» førte til utrykning

Nødetatene rykket ut til en campingplass i Steinkjer etter melding om en livløs mann i dusjen. Det viste seg at mannen var full og hadde sovnet. Trøndelag politidistrikt meldte om hendelsen ved 1.30-tiden i natt.

– En beruset mann seint i 20-årene hadde sovnet i dusjen. Sjekket av helse, og ikke skadd. Hjulpet tilbake til sin overnatting på campingen, opplyser operasjonssentralen.