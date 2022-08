Reindød på Herøy skyldes trolig kobberforgiftning

– Vi vil i tiden fremover fortsette å gjøre undersøkelser for å finne kilden til at reinene døde, men vi vil nå spisse etterforskningen inn mot kilder som kan føre til kobberforurensing, sier etterforsker for dyrevelferdskriminalitet Stine Marie Brox Gundersen i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet kjenner til flere kilder som kan føre til kobberforurensning, men mistenker at de ikke kjenner til alle.

Gundersen ber publikum som kjenner Herøy om å ta kontakt med politiet på telefon 02800 dersom de har informasjon om hvor det kan være nyttig for politiet å lete etter kilden til kobberforurensning.

– Vi ønsker at det skal være trygt og godt for dyr å beite og leve på Herøy. Hjelp oss med å finne kilden til kobberforurensingen slik at ingen flere dyr trenger å lide slik som reinen har gjort, sier hun.

Det var i slutten av april i år at et stort antall rein er døde på uforklarlig vis på Herøy i Nordland. Reinflokken på rundt 400 dyr ankom Herøy i desember. Reineierne varslet Statsforvalteren og Veterinærinstituttet da omkring 100 av reinene viste unormal atferd i slutten av mars.