Høyre vil la ungdom under 18 år jobbe til midnatt – Arbeiderpartiet er uenig

Det skriver NRK.

Høyre foreslår at ungdom i alderen 15 til 18 år i sommerjobb kan jobbe fram til midnatt.

– I dag må de slutte klokka 23, og det gir ingen mening. Særlig med tanke på at bedriftene våre trenger arbeidskraft mer enn aldri før, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim til NRK.

Trine Lise Sundnes i Arbeiderpartiets stortingsgruppe støtter ikke Høyre sitt forslag.

– Dette synes jeg er en usedvanlig dårlig idé. Arbeidstid for barn og unge under 18 år er satt for at arbeidet ikke skal hindre skolegang, sier Sundnes.