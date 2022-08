Oljeaksjer var klart mest populære i juli

Nordnets tall viser at det ble omsatt aksjer for 25,4 milliarder kroner i forrige måned, skriver Dagens Næringsliv.

Netto ble det kjøpt aksjer for 1 milliard kroner. Aker BP topper lista over mest kjøpte aksjer.

– Av de topp fem mest handlede aksjene denne måneden er fire av de fem oljerelaterte, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en oppsummering av juni.

– Dette tilsier at det fortsatt er stor investeringsvilje i olje- og oljeselskaper. Kvartalstallene og den ekstreme lønnsomheten disse viser, gjør at flere utbytteinvestorer nå også har fattet interesse for bransjen, fortsetter han.