Politiet fryktet at skoene og et brilleetui tilhørte en person som hadde falt i Raundalselva i Voss og igangsatte leteaksjon.

– Politiet har fått flere tips om at skoene er blitt observert over minst en uke. Redningsaksjonen blir avsluttet som aktivt søk, siden man antar at det ikke nylig har skjedd en ulykke, skriver Vest politidistrikt på Twitter.