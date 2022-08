Matapour har møtt sakkyndige

Matapour hadde fredag et første møte med de sakkyndige Synne Sørheim og Pål Grøndahl, bekrefter Heiberg overfor NTB. Matapour er ennå ikke avhørt etter masseskytingen i Oslo 25. juni, der to menn ble drept og over 20 skadd.

– Vi er i dialog med de sakkyndige om videre møter. Status rundt avhør er det samme som tidligere, sier Heiberg.

Matapour er tidligere diagnostisert som paranoid schizofren.

– Han påstår seg frisk på nåværende tidspunkt, og utover det er det oppnevnt sakkyndige for å nærmere redegjøre for hans psykiske helse både på gjerningstidspunktet og nåværende tidspunkt, sier Heiberg til NRK.