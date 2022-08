Lyn og tordenvær kan fyre opp under storbrann i California

Brannmannskaper som jobber med Californias største skogbrann hittil i år, gjør seg klar for tordenvær som kan gjøre brannen enda farligere. McKinney-brannen er fortsatt ute av kontroll. På to dager la den over 200 kvadratkilometer i aske i Klamath-parken ved grensa til Oregon.

Adrienne Freeman, talsperson for USAs skogforvaltning, sier at bakken er så tørr at lyn kan få brannen til å eksplodere, og tordenvær fører dessuten med seg uberegnelige vindkast som kan spre brannen videre i alle retninger.

Mer nedbør hemmer redningsarbeid i Kentucky

Ny nedbør hemmer redningsarbeidere som går fra dør til dør på leting etter ofre for oversvømmelsene som har rammet den østlige delen av Kentucky.

Noen områder i den fjellrike regionen er fortsatt utilgjengelig etter oversvømmelsene som forvandlet veier til elver, skylte bort broer og feide bort bolighus. Minst 28 mennesker er så langt registrert omkommet.

Vannskikjøring utløste aksjon i Tromsø

Nødetatene rykket i natt ut etter melding om en person i vannet og en båt som gikk i sirkel i Tromsøysundet. Det viste seg å være vannskikjøring. Troms politidistrikt meldte om saken noe etter klokka halv ett.

– Alt er under kontroll, og alle ressurser som ble tatt ut, returnerer til sine baser, opplyste operasjonssentralen få minutter senere.

Brann i lekter i Sandnessjøen

Fire personer klarte å evakuere seg selv da det brøt ut brann i en lekter som ligger til kai i Sandnessjøen. Det er ikke meldt om personskader.

Nordland politidistrikt meldte om brannen ved 4-tiden. Ytre Helgeland Brann og Redning sendte mannskaper til stedet.

Dobbel dose teknisk trøbbel i Bergen

To ganger på to døgn måtte reisende fra Bergen lufthavn til Mallorca innse at tekniske problemer med flyene hindret dem i å komme av gårde på ferie. Ifølge Bergens Tidende ble det opprinnelige flyet fredag rammet av teknisk feil, og det samme skjedde med erstatningsflyet som skulle ha gått seint i går kveld.

I en tekstmelding skriver Ving Norge-sjef Marie-Anne Zachrisson at hun har forståelse for at de reisende er både opprørt og lei. – Det er nesten ikke til å tro, men vi får vite at erstatningsflyet til Palma har en teknisk årsak til at det ikke kan fly i kveld, skriver hun.