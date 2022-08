Industrileder frykter at dyr strøm stanser investeringer

Til Dagens Næringsliv sier Knut Sunde, som er organisasjonens bransje- og industripolitiske direktør, at investeringene kommer til å strupes om det ikke skjer noe drastisk. Særlig er han bekymret for investeringer som er nødvendige for å endre kurs.

– Mange bedrifter har store investeringsplaner, men verken ledelsen eller styrene ønsker å ta store investeringer på kort sikt før de ser at myndighetene har noen som helst løsning på strømkrisen. Per i dag ser vi ingen løsning, bare prat, og da utsettes investeringer, sier Sunde.

I en epost til DN skriver statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet at regjeringen følger den ekstraordinære situasjonen nøye og er beredt til å støtte næringslivet dersom forholdene tilsier det.