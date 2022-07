Kjedekollisjon på E18 i Holmestrand skapte lange køer

– E18 er stengt, og det er lang kø. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet via av- og påkjøringsfelt, og trafikken glir sakte forbi, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter litt før 15.30 – en snau halvtime etter at de meldte om kjedekollisjonen.

Ifølge politiet var tre biler involvert, men ingen personer skal ha blitt alvorlig skadd.

Det ble tilrettelagt for omkjøring, men i 16-tiden kunne Vegtrafikksentralen opplyse at bilene var fjernet, og at det var åpnet opp for normal trafikk igjen.