– Det er helt nødvendig at studiestøtten økes, ellers vil ikke studier være et reelt valg for alle. Her opplever jeg at de fleste er enige, men at det er en treghet i systemet, sier nyvalgt president i Ansa, Anna Handal Hellesnes, i en pressemelding.

Ansa vedtok på helgens generalforsamling at studiestøtten fra Lånekassen skal økes til fattigdomsgrensen, men uten at låneandelen økes. Fattigdomsgrensen i Norge er beregnet til 247.000 kroner, ifølge EUs indikator. For skoleåret 2021 og 2022 er basislånet for studenter i Norge satt til 126.357 kroner. Som utenlandsstudent får du mer, blant annet for å dekke skolepenger i utlandet.

Hellesnes ble i løpet av helgen valgt til ny president i samskipnaden.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen med økt studiestøtte og at vi får dette i havn, sier hun.

Det ble også vedtatt at Ansa må prioritere gratis prevensjon og tilgang til abort til norske studenter i land med restriksjoner på dette.

– Jeg er stolt av at organisasjonen trekker fram dette helsetilbudet og vil sikre det som er grunnleggende rettigheter, sier den nyvalgte presidenten.