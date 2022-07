Stopp oljeletinga sto bak demonstrasjon i Henningsvær

– Vi er en organisasjon og bevegelse som aksjonerer for stans i all oljeleting i Norge, og krever en rettferdig omstilling for oljearbeidere til gode jobber etter at oljeindustrien avsluttes, sier mediekontakt for Stopp oljeletinga, Ståle Prestøy, til NRK.

Han bekrefter til NRK at to av lørdagens demonstranter var fra dem.

Politiet meldte om hendelsen litt før klokka 13 lørdag. Demonstrasjonen på fylkesvei 816 i Henningsvær var ikke godkjent, og politiet grep etter hvert inn og stoppet den.

Demonstrantene satte seg ned midt i veien og hindret biler i å komme forbi, noe som førte til lange køer. Demonstrantene ble etter hvert tatt med til politistasjonen i Svolvær, og trafikken gikk deretter som normalt igjen.