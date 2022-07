Historisk vekst for Pizzabakeren

Igjen satte Pizzabakeren-kjeden omsetningsrekord.

2021 ble et jubelår for kjeden som ble startet i 2003. Siden etableringen har pilene stadig pekt oppover.

Kjedeomsetningen i Pizzabakeren Norge endte på over 1,4 milliarder kroner i fjor, som er en vekst på 176,9 millioner kroner sammenlignet med 2020, skriver E24.

Pizzabakeren baserer seg på franchisedrevne utsalg. Det vil si at andre kjøper lisensen til å drive et Pizzabakeren-utsalg og rettighetene til merkevaren. På konsernnivå er veksten betydelig. I 2021 lander konsernet på et resultat før skatt på 139,6 millioner kroner, som er en kraftig vekst fra resultatet på 94 millioner i 2020.

I selskapets årsberetning fremkommer det at Pizzabakeren venter at veksten fortsetter inn i 2022 og vil materialisere seg i årets resultat.