New Zealand opphever grenserestriksjoner

New Zealand opphever de siste av sine strenge restriksjoner på hvem som slipper inn i landet. Restriksjonene ble innført i 2020 på grunn av koronapandemien.

Til tross for restriksjonene er landet på femteplass over listen over land som for tiden opplever det største smittetrykket i verden. New Zealand har registrert 2.313 nye smittetilfeller og 3,9 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Senegal holder valg

Senegal holder søndag valg på ny nasjonalforsamling. Det er 165 representanter i nasjonalforsamlingen, som har vært kontrollert av dagens regjeringskoalisjon det meste av tiden siden forrige valg i 2017.

I januar var det ordførervalg der koalisjonen mistet makten i hovedstaden Dakar og flere andre viktige byer.

16. runde spilles i eliteserien for menn

To av kampene spilles i fotballens eliteserie for menn. Molde møter Strømsgodset hjemme og Lillestrøm spiller borte mot Sarpsborg. Begge kampene starter klokka 15.30.

Russell i førstesporet i finalen til Ungarns Grand Prix

George Russell suste inn til kvalifiseringsseier i Budapest lørdag og sikret beste startspor i Ungarns Grand Prix. Det er britens første i karrieren. Mercedes-føreren vant kvalifiseringen foran Ferrari-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc.

Max Verstappen lå lenge an til seier lørdag, men i tredje kvalifiseringsrunde fikk 24-åringen motortrøbbel og havnet på en skuffende 10.-plass.