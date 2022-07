Fire personer havnet i sjøen da båt gikk på grunn

Politiet la ut den første meldingen om grunnstøtingen ved 2.30-tiden. Kort tid etterpå opplyste de at fritidsbåten var sunket, og at en redningsaksjon var i gang for å få folk opp av vannet.

– Båten har gått på et skjær rundt 600 meter sør for Landøya. Vi hadde kontakt med en person om bord og hadde en dialog mens båten sank under dem. Alle var fortsatt flytende da brannbåt og redningsskøyte kom fram, og klokken 2.45 var de hentet opp og på vei mot land, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB. Der får de tilsyn av helsepersonell.

– Det var en ganske dramatisk hendelse og helt mørkt, så da er vi prisgitt meldinger fra folk på land som har sett noe, i tillegg til at vi fikk kontakt med en av passasjerene, sier Pedersen.

– Dette var en potensielt farlig situasjon, så det ble satt inn store ressurser.

Brannvesenet opplyser at de hadde tre brannbåter, redningsdykkere og mye mannskap på stedet.

Operasjonslederen sier det foreløpig ikke er klart hvordan ulykken skjedde. Han sier det ikke er noe som tyder på at flere var involvert.

– Og opplysningen om at det var fire om bord, har vi altså fra noen som var på båten, legger han til.