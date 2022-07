Politiet ble klokka 20.50 lørdag kveld varslet av publikum som opplyste om at en beruset svenske hadde gått i elva Lågen for å fiske. Mannen hadde gått under vann flere ganger. Både politiet og brannvesenet rykket til stedet.

– Det var en full svenske som ble hjulpet i land. Vedkommende hadde vært under flere ganger, til fare for seg selv og innbrakt til drukkenskapsarrest, skriver Innlandet politidistrikt om hendelsen.