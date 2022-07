– Vi må ikke gjøre samme feil som i 2014 da Russland annekterte Krim – å bare forholde oss til sanksjonene og ikke gjøre mer utover det, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

I juni sendte ukrainske myndigheter en liste med tiltak til Stortinget og regjeringen som de ber om at innfris. Et av dem er å stanse import fra Russland. Elvestuen og Venstre støtter det ukrainske kravet.

I løpet av årets første seks måneder har Norge importert varer for nesten 11 milliarder kroner fra Russland, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Elvestuen mener at regjeringen må forsterke sanksjonene mot Russland, men i tillegg må norske selskaper redusere og avslutte handelen med russerne.

– Nå må vi gjøre det vi kan for å bistå Ukraina. De kjemper for sin frihet mot en brutal krigsmaskin, som indirekte finansieres av norske penger. Vi må bremse den russiske importen, og regjeringen må ta aktive grep for å støtte selskapene som trenger det, sier han.